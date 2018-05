Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Itasportpress.it: "Ribadisco che Perin sta facendo una scelta sbagliata ad accettare la Juventus. Potrebbe giocare titolare altrove invece farà la riserva di Wojciech Szczęsny che giustamente deve sostituire Buffon dopo la scelta che ha fatto lasciando la Roma e fare il vice di Gigi per qualche anno. La Juventus non penserà che adesso il polacco faccia la riserva a Perin. Buffon? Condivido la scelta della dirigenza bianconera di mandare via Buffon adesso".



"Buffon? Spero che adesso il portiere dopo aver deciso di andare al PSG non dica alla prima conferenza stampa che ha accettato l’offerta del club francese per vincere la Champions. Sarebbe irrispettoso nei confronti della Juventus e dei tifosi. Sarebbe bello incontrarlo in finale di Champions e batterlo. Sarebbe una goduria unica. Ammetta di essere andato in Francia per il ricco contratto offerto, poi vediamo se sarà ancora all’altezza".