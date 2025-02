Tacconi e la casa popolare, la moglie Laura: "Invalido al 100%, polemiche che non mi sono piaciute"

Stefanosta uscendo dall'incubo, dopo aver sfiorato la morte. Da un anno e mezzo- l’Azienda lombarda di Edilizia Residenziale controllata dalla Regione - in una zona di Milano Sud. La moglie di Stefano ha partecipato a un bando che si è chiuso il 17 aprile 2023. Il 5 maggio è uscita la graduatoria e il 7 luglio ha firmato il contratto.Laura Speranza, sua compagna di vita da più di trent’anni,dall’ospedale dove suo marito sta affrontando la riabilitazione: "Volevamo una casa dove non ci fossero barriere architettoniche. In quella di prima, nell’hinterland milanese, c’era una scala curva, difficile da affrontare per un uomo in sedia a rotelle, oltre a una serie di altre problematiche. Aveva l’ascensore, si trovava al primo piano, ma era tutto più complicato del previsto, così ho fatto la richiesta per ottenere un altro appartamento più consono a noi"

- "Le polemiche non mi sono piaciute, ci sono rimasta male. Mio marito ha una disabilità del 100% e quindi ha il diritto alla casa. Il tutto è stato fatto rispettando la procedura nei tempi giusti. Tra l’altro, al netto di una ripresa graduale, quando c’è da fare tratti più lunghi deve spostarsi sempre e solo con la sedia a rotelle. Per lui è fondamentale avere una casa funzionale alle sue esigenze. Nell’ultimo periodo le cose stanno andando meglio, si sta riprendendo ed è sempre forte, il più forte di tutti, ma abbiamo vissuto un incubo".