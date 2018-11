Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: "Scudetto? È volata a uno, non ce n’è per nessuno, non c’è storia, una squadra come la Juve non ha rivali. Il Napoli non ha l’organico per puntare a tante competizioni. Spero tanto nel triplete bianconero, anzi, nel poker: possiamo vincere anche la Supercoppa italiana e potremo così rispondere a Mourinho con quattro dita. Empoli? Beh, rigore è quando arbitro fischia. Diciamo che ci può stare".