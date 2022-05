"Dopo aver sconfitto un’altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto". Lo ha scritto sui propri canali social Andrea Tacconi in merito alle condizioni del padre, Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, ricoverato un mese fa ad Alessandria a causa di un aneurisma.