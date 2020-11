Juve-Napoli del 3 novembre 1985, gli azzurri attaccano e Scirea atterra in area Bertoni. Gamba tesa, punizione a due. Sul pallone ci sono Pecci e Maradona, Diego vuole provare un tiro impossibile. "Non passerà mai" si preoccupa il compagno. Maradona poteva. Maradona può.- per me è stato e sarà sempre un onore. Il portiere cerca di prenderla, ma fondamentalmente sta lì per prendere gol".