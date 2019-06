Joe Tacopina, presidente del Venezia, commenta così, a la Gazzetta dello Sport, la situazione dei lagunari, invischiati nei playout dopo il caso Palermo: "Il Venezia merita di rimanere in Serie B. Meglio conquistarla sul campo, ma queste due partite non si dovevano giocare perché un mese fa il comunicato della Lega certificava che il Venezia era salvo. Balata ha più volte detto di essere un avvocato, ma in questo periodo ha dimostrato di non saper rispettare nemmeno i regolamenti della sua Lega. Noi ci troviamo a giocare due partite che non dovevamo mentre il Palermo che ha barato e commesso illeciti ce lo ritroviamo ancora in Serie B".



PROTESTE - "La stupidità del calcio italiano non finisce mai di stupirmi. Abbiamo introdotto il Var nei playoff e nei playout: ok. Ma ho visto l’episodio del rigore un centinaio di volte, è evidente l’intervento del difensore della Salernitana. Perché l’arbitro non è andato a verificare? Ha deciso un altro arbitro che era in un’ altra stanza a visionare l’accaduto, ci hanno detto che stava a lui stabilire se Di Paolo doveva guardare o meno il fatto".



IL CALCIO ITALIANO - "​Sono disgustato da quello che sta accadendo nel calcio italiano e in particolare in B nell’ultimo anno. Meglio salvarci sul campo perché non mi aspetto nulla dal sistema giudiziario italiano: l’ho sperimentato sulla mia pelle nel recente passato".