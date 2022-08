Gli scontri avvenuti ieri a Enschede fra tifosi del Twente e della Fiorentina sembravano non aver avuto grosse conseguenze. Adesso, però, dopo l'ordinanza del sindaco della città olandese, arrivano alcuni aggiornamenti per quello che riguarda i supporters viola coinvolti nei tafferugli. Secondo quanto racconta Repubblica, sarebbero 26 i tifosi della Fiorentina trattenuti dalla polizia locale a seguito degli episodi. Da segnalare anche un ultrà viola ferito lievemente e trattenuto in pronto soccorso per accertamenti. I tifosi gigliati dovrebbero essere rilasciati la mattina di venerdì.



I tifosi della Fiorentina hanno annunciato che rimarranno in silenzio per i primi 26 minuti, uno per ogni tifoso trattenuto.

(calcio d'inizio alle ore 19 in diretta su Tv8 in chiaro e su Sky Sport)