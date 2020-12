fino a giugno 2023. In questi giorni l'agente del 28enne argentino, Ricardo Schlieper aveva parlato dell'Inter come possibile "destinazione gradita". In effetti il club nerazzurro sta cercando un esterno sinistro sul mercato. Attualmente nella rosa a disposizione di Conte ci sono(35 anni),(fuori ruolo a tutta fascia) e all'occorrenza. Eventualmente si possono adattare pure, che però preferiscono giocare a destra. Senza dimenticare l'italiano Federico(classe 1997), in prestito all'Hellas Verona.- Sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sono da tempo due elementi in forza al Chelsea: lo spagnolo(classe 1990 ex Fiorentina) e l'italo-brasiliano(26 anni ex Roma), seguito anche dalla Juventus. L'anticipo di campionato di stasera a San Siro è l'occasione per vedere all'opera lo scozzese Aaron(classe 2002), che il Bologna ha soffiato alla concorrenza del Bayern Monaco. Dove in scadenza di contratto a giugno c'è l'austriaco David, che ha 10 anni in più. In prospettiva futura l'Inter tiene d'occhio altri tre talenti nati nel 2002: il portoghese(Sporting Lisbona), gli italiani Matteo(Atalanta) e Riccardo, che sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 con la Roma.