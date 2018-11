Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Radio Marte ed è tornato su uno degli episodi più contestati negli ultimi anni in Serie A, ovvero il gol non assegnato a Muntari in Milan-Juventus del 25 febbraio 2012: "Il mio rimpianto è non avere avuto il Var, che è arrivato troppo tardi; i miei errori più importanti in carriera sarebbero stati risolti. Il gol di Muntari è oggettivamente uno dei più grandi, ma già un anno dopo con gli addizionali non sarebbe capitato, oggi poi con la goal line technology non ne parliamo proprio"



'GLI ARBITRI NON TIFANO' - "Chi fa l'arbitro in Serie A ha fatto già un percorso importante e si è formato perchè la selezione, vi assicuro, è tanta. Sono tifoso della Ternana, ma in carriera mi sono sentito dire che ero tifoso di tante squadre e invece in campo l'arbitro è tifoso solo di se stesso".