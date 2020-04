Il patto tra Lotito e i giocatori della Lazio regge e tiene duro. Il presidente biancoceleste ha chiesto ed ottenuto che tutti i suoi ragazzi rimanessero a Roma durante la lunga emergenza sanitaria, per poter ripartire appena arrivato l'ok. Che tarda ancora, ma Lotito, in cambio, sta prendendo tempo per quanto riguarda la questione taglio stipendi.



TAGLIO STIPENDI LAZIO - Dopo Juventus e Roma, come riporta il Corriere dello Sport, Lotito sta tenendo il punto. Niente tagli, aspetta segnali dalla politica e dalle istituzioni. Con il taglio stipendi darebbe un duro colpo al rapporto con i suoi: gli riconosce grande professionalità, per questo vorrebbe premiarli. Il bilancio, positivo, della Lazio gli permette di muoversi con lucidità. Prima vuole capire cosa succederà, poi prenderà le sue decisioni.