I club di Serie A hanno raggiunto oggi un'intesa di massima sul taglio degli stipendi per i propri calciatori, soluzione necessari per affrontare il calo di fatturato derivante dall'emergenza coronavirus. Due opzioni sul tavolo, legate alla possibilità di riprendere a giocare oppure di fermare definitivamente il campionato in corso.



La prima ipotesi prevede una riduzione pari a un sesto degli ingaggi complessivi attuali, cifra corrispondente a due mensilità. Ma qualora la Serie A non riuscisse a tornare più in campo i tagli si raddoppierebbero, costringendo i calciatori a rinunciare al 33% dei propri emolumenti annui.



Se questa proposta dovesse diventare operativa, ottenendo il via libera anche da parte dell'Assocalciatori, il Genoa si troverebbe a risparmiare dai 7,5 ai 15 milioni di euro, a secondo dei casi. L'attuale monte ingaggi della società rossoblù è infatti di circa 45 milioni.