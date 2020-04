Come riporta Tuttosport, ieri nel corso dell'Assemblea virtuale della Lega di Serie A, con tutti i presidenti in collegamento, il numero uno della Lazio Claudio Lotito si è complimentato con quello della Juve Andrea Agnelli per l'accordo coi calciatori bianconeri sul taglio degli stipendi: ​“I miei complimenti per la gestione della questione stipendi, davvero avete fatto un grande lavoro”, le parole del numero uno biancoceleste, ben accolte da Agnelli che lo ha ringraziato.