Si muove anche il Monza: dopo la Juve, anche il club di proprietà di Silvio Berlusconi ha trovato un accordo con i propri tesserati in merito allo stipendio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i calciatori di Brocchi percepiranno il 50% dello stipendio di marzo. Per i prossimi mesi, invece, le decisioni verranno prese in base all'evoluzione del virus e dell'emergenza, rapportata al possibile ritorno in campo.