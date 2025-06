Tah al Mondiale per Club con il Bayern Monaco? Il Bayer Leverkusen spara alto: chiesti 7 milioni

Getty Images

Sarà un giugno molto particolare per il mondo del calcio e del calciomercato. Per la prima volta c'è una breve finestra addizionale, creata ad hoc per permettere alle squadre impegnate nella nuova competizione targata FIFA di aggiustare e ritoccare le proprie rose.In questo contesto si generano situazioni curiose e una di queste riguarda Tah. Il possente centrale tedesco, in regime di svincolo con il Bayer Leverkusen (contratto in scadenza il 30 giugno 2026), si è accordato con il Bayern il nuovo passo della carriera. Firme arrivate, annuncio ufficiale pure con tanto di prime parole e foto con la nuova maglia, la numero 4.

Tutto ok, con un asterisco: l'accordo con Tah entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, dunque fuori tempo massimo per partecipare al Mondiale per Club con i bavaresi. Tra il giocatore e la competizione c'è il Leverkusen, ormai suo ex club, che non ha alcuna intenzione di liberare "gratuitamente" il ragazzo in anticipo.- Lo scorso 29 maggio il Bayern Monaco ha ufficializzato l'ingaggio di Tah con questo comunicato: "FC Bayern ha completato l’ingaggio di Jonathan Tah. L’internazionale tedesco, 29 anni, si trasferisce a Monaco di Baviera su trasferimento gratuito dal Bayer Leverkusen e ha ottenuto un contratto fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale indosserà la maglia numero 4 per i campioni tedeschi".

- I bavaresi si sono aggiudicati Tah a parametro zero battendo una folta concorrenza. Sul 29enne, tra le altre, c'era anche l', ma il difensore ha preferito rimanere in Bundesliga.- Tah dal 1° luglio 2025 sarà a tutti li effetti un nuovo calciatore del Bayern Monaco, ma serve l'autorizzazione del Bayer Leverkusen per liberare in anticipo il difensore rispetto alla naturale scadenza del contratto (30 giugno 2025) e consentirgli di disputare il Mondiale per Club. C'è una deroga FIFA a riguardo, con cui sono ammessi accordi differenti tra club proprio per superare questo tipo di controversie.

- Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, il Bayer Leverkusen non solo non ha liberato il giocatore, ma ha chiesto anche una somma elevata per farlo:. Una provocazione in piena regola. La richiesta sarebbe poi scesa a, una cifra che comunque il Bayern Monaco ritiene molto alta e che non intende sborsare al momento.