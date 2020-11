L'ex portiere rossonero Massimo Taibi, ora ds della Reggina, parla a Milantv: “Penso che sarà una partita bella, mi piace come giocano le due squadre. È chiaro che questo è un campionato diverso dagli altri, ora quando tornano dalle nazionali bisogna vedere se tornano positivi al Covid. Chi riesce a reggere l’urto di questo virus è il favorito. Se dovessi pensare a un Napoli-Milan senza queste problematiche allora sarebbe una partita a viso aperto. Il Napoli in casa va più in difficoltà, patiscono le pressioni. Il Milan è una squadra molto sbarazzina, forte e sicura di sé che potrebbe mettere in difficoltà i partenopei”.