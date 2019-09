Ante Rebic è rossonero con un colpo di scena improvviso da penultimo giorno del mercato. Ma potrebbe non essere finita qui, perché. L'esterno dello Shakhtar Donetsk è gradito a Marco Giampaolo e a parte della dirigenza come rinforzo affidabile, una carta in più da giocarsi per esplosività e qualità. Il suo agente ha confermato un'offerta rossonera, ma il discorso per le ultimissime ore di mercato rimane complicato.- La dirigenza del Milan hadella clausola rescissoria. Ma in questo momento il problema è laoltre alleper condurre un'operazione così delicata; Taison ha già detto sì a Paolo Maldini, vuole il Milan ma lui stesso sa che ci sono complicazioni da superare. In più, la proprietà rossonera per un 31enne pretende condizioni vantaggiose oppure non si farà niente. Ecco perché c'è un discorso in piedi ma con grande cautela,altrimenti non se ne farà nulla. Rebic è già un colpo importante, Taison dev'essere un'occasione e non una necessità.