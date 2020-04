Si gioca a calcio, in Taiwan. Oggi è andata in scena la seconda giornata della Premier League, con una sola squadra a punteggio pieno. Si tratta del Taipower, che oggi ha vinto 1-0 in casa del Taiwan Steel. Secondi, a 4 punti, Hang Yuen e Taichung, che hanno pareggiato 1-1. Hanno chiuso il programma di giornata la vittoria del Taipei Tatung contro il Red Lions, schiantati per 4-0 (tripletta di Ange Samuel Kouamé), e il pareggio del Ming Chuan University contro il Ntus, gara terminata 2-2.