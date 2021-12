, come un eroe dopo lo schiocco di dita di unqualunque. Che non ha le fattezze di Thanos, ma quelle di un calcio che è cambiato, che vuole più attenzioni su di sé diluite in più giorni, fagocitando tutto. Anche un programma storico comeche ieri ha chiuso.Le prime edizioni con Fabioe Marino, entrate nella mitologia televisiva non solo sportiva, che dopo le prime edizioni su Rai 3 si spostano su Rai 2, gli anni di Simona Ventura dal 2001 al 2010, poi Victoria Cabello e Nicola Savino, per chiudere con Luca e Paolo. Nel mezzo tanti, tantissimo personaggi che sono rimasti nell’immaginario collettivo.Da un grandea una mitica Anna, dall’astrologo olandeseal designer giapponese, dal cuore biancocelesteall’amante delle statistiche: tutti lì, nella loro tribuna alle spalle del conduttore, a guardare partite, commentare, intrattenere e rendere più dolce un calcio che si stava facendo sempre più cinico.Studio, ovviamente, ma anche stadio, con gli inviati dai campi per raccontare quello che stava succedendo.quando segnava la Viola, e spesso per merito di Gabriel Omar, le grafiche che si coloravano coi colori della squadra che aveva appena realizzato un gol. E poi… i gol. Sì, perché li potevi vedere. Già, ma come? Realizzati daed ex calciatori, con la maglia indosso del. E poi c’era un altro team: l’, una squadra vera e propria, iscritta al campionato di Terza Categoria e che arrivò, negli anni, anche quelli post telecamere, fino all’Eccellenza. Ogni domenica c’erano scene di questa squadra che annoverava tra i convocati anche diversi ‘personaggi’ diAh, Van Goof. Dato che Van Wood non beccava un pronostico, è stato creato Van Goof, la sagoma di un gufo alter ego dell’astrologo olandese. Ricordi indelebili delle domeniche che furono. E che tali resteranno.