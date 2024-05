talanta, le pagelle di CM: Scamacca porta la Champions, Hien insuperabile

risponde presente con sicurezzapoche sbavature, aiuta anche in costruzionedalle sue parti non si passa, impeccabiledebutto in Serie A iniziato con qualche sbavatura, meglio nella ripresa(30' s.t.non sfonda sulla fascia ma fa il minimo indispensabilepropositivo e qualche occasione importante creata(23' s.t.fa valere il fisico in mezzo al campo)preciso e ordinato sia a centrocampo che in difesapoco nel vivo del gioco, si costruisce un'occasione ma niente di più

(1' s.t.porta ordine ed equilibrio)Miranchuk 6,5: si muove tanto e bene tra le linee, fonte di gioco e di occasioniinizia bene con qualche spunto interessante, poi si fa vedere meno(1' s.t.gli bastano due minuti per colpire dall'ingresso dopo l'intervallo): assist al bacio che porta al vantaggio e la ciliegina del gol del raddoppio che vale la qualificazione in Europa(17' s.t.limita gli ultimi sussulti dei giallorossi)tante rotazioni nell'undici titolare ma a giudicare dai primi minuti non sembrerebbe, soffre di più sul finale del primo tempo ma bastano i due cambi nell'intervallo per chiudere la pratica Lecce e la qualificazione alla prossima Champions.