Cambio della guardia per le veline di Striscia la notizia, dopo l'addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo TV la scelta di Antonio Ricci sarebbe ricaduta su due ex ballerine della trasmissione Amici di Maria De Filippi. Le due nuove veline dovrebbero essere la bionda Talisa Ravagnani, 19enne che ha partecipato ad Amici nel 2019, e la mora Giulia Pelagatti, che ha partecipato all'edizione di Amici con protagonista Michele Merlo e che fu protagonista di un flirt con il cantante Riki. Per il momento, in attesa di conferme ufficiali o smentite, godiamoci le foto di Talisa e Giulia dai loro rispettivi profili Instagram ufficiali.



