Maurizio Sarri per la sfida di stasera tra Juventus e Lokomotiv Mosca deve scegliere uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain per affiancare Cristiano Ronaldo. I numeri sono dalla parte del Pipita: ogni volta che Higuain segna in Champions, la sua squadra ha sempre vinto. E' successo con il Real Madrid, con il Napoli e con la Juventus.