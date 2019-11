Tammy Abraham è una macchina da gol. L’attaccante del Chelsea raggiunge quota 10 gol in Premier League in appena 12 giornate, grazie alla rete siglata sabato contro il Crystal Palace. Un traguardo che lo catapulta alle spalle del capocannoniere Jamie Vardy, ma che soprattutto gli permette di conquistare il record di un suo connazionale. Infatti, Abraham ha eguagliato la miglior stagione, in termini di gol, di Marcus Rashford. L’attaccante dello United, però, ha impiegato la bellezza di 33 partite per ottenere lo stesso bottino.



DUE PERCORSI DIVERSI - Entrambi condividono qualche dato in comune: inglesi, nati nell'ottobre del 1997. Ma provengono da percorsi diversi.



Marcus Rashford è un prodotto targato totalmente Manchester United, coltivato in casa fin dall’inizio della sua carriera e lanciato in prima squadra nella stagione 2015/16. Impatto devastante con 4 gol nelle due partite di esordio, in Europa e campionato. Nel corso degli anni si è poi affermato come punto fermo del reparto offensivo dei Red Devils, pur non essendo un attaccante così prolifico.



Discorso diverso per Tammy Abraham. Parte dalle giovanili del Chelsea fino a scalarne tutte le categorie. Poi viene girato in prestito per fare la cosiddetta ‘gavetta’, prima al Bristol, poi allo Swansea, e infine all’Aston Villa. Qui, l’anno scorso, la sua esplosione. Con i suoi 25 gol, Abraham trascina la sua squadra alla promozione in Premier, grazie alla vittoria della finale di playoff contro il Derby County, proprio di Frank Lampard.



Con quest’ultimo sulla panchina dei Blues, per il talento londinese è arrivata la chance di giocarsela a Stamford Bridge.



UNA SFIDA PRESENTE E FUTURA - Lampard sta raccogliendo i frutti del progetto giovani promosso a inizio stagione: il Chelsea è al secondo posto in classifica con il Leicester e parte del merito è sicuramente di Tammy Abraham. Inoltre, questo ragazzo sta vincendo anche la sfida a distanza con Rashford, eguagliandone il record alla prima stagione utile. Sarà un duello che accompagnerà il futuro delle due squadre, che si ripresenterà anche con l’Inghilterra. Chissà se il ct Southgate troverà spazio per entrambi.