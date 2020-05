Dopo aver osservato con ammirazione - e un pizzico di invidia - la ripresa del campionato in Germania, anche, con l'obiettivo di far ripartire la Serie A il prossimo 13 giugno. Servirà prima un'intesa definitiva sul fronte degli allenamenti collettivi e superare soprattutto i punti più controversi del primo protocollo: il tema del ritiro prolungato, vista anche l'indisponibilità di molti club di una struttura ad hoc, quello della quarantena obbligatoria e infine la responsabilità penali per i medici sociali.- Il premier Conte e il Ministro dello Sport Spadafora, che continuano ad invocare massima prudenza e non hanno voluto dare certezze in termini di date, hanno comunque recepito le indicazioni inoltrate dai club, dall'Assocalciatori e dalla FIGC e sono pronti ad ammorbidire la propria posizione.E anche sul fronte dell'isolamento obbligatorio per tutti - al primo caso di positività da parte di un solo componente del gruppo - si pensa alla possibilità di rimpiazzare questa misura conper verificare le condizioni di salute di atleti e non.- Anche sul fronte della, il Governo è pronto a fare un passo indietro, dopo la minaccia di sciopero di molti esponenti della categoria: i responsabili sanitari delle squadre, per esempio laddove qualcuno omettesse di segnalare un caso di positività e autorizzasse un calciatore a scendere in campo. Tutti questi argomenti saranno oggetto di discussione a metà della prossima settimana, quando è prevista una videoconferenza tra Conte e Gravina per parlare della possibile ripresa dei campionati.