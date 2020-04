Laha inviato a Vincenzoe Robertoe della, il protocollo, composto da due documenti, per riprendere gradualmente gli allenamenti. 47 pagine di testo che verranno discusse il prossimo mercoledì, in una riunione tra Spadafora e tutto il mondo del calcio che sarà decisiva.Per quanto riguarda la data della ripresa, questa spetterà al Governo, ma molto probabilmente si ripartir. Il protocollo prevede regole di sicurezza per ridurre al minimo il contagio: nella prima parte si parla degli esami che dovranno sostenere i giocatori prima di entrare in ritiro, nella seconda, invece, le regole da rispettare durante il ritiro. Ci saranno 3 gruppi, indicati dal protocollo: quello dei guariti, quello dei guariti dopo una malattia lieve e quello dei giocatori mai risultati positivi.4 giorni prima dell’inizio del ritiro verranno effettuate analisi accurate e precise, con visite cliniche, anamnesi e tampone. E, sempre in quei giorni, ci saranno anche altri esami, com l’elettrocardiogramma, la spirografia e l’analisi di alcuni valoro del sangue. Se qualcuno sarà positivo verra isolato seguendo la terapia prevista.- La fase 2 sta nel ritiro, che sarà di circa 3 settimane: santificazione periodica degli ambienti, norme rigide di comportamento e controlli giornalieri della temperatura corporea. Ci si allenerà in piccoli gruppi, con una preparazione atletica e qualche sessione di tecnica individuale.Si dormirà in camere singole, bisognerà mantenere le distanze in spogliatoio (almeno due metri. Docce in camera, almeno nella prima settimana) e durante i pasti.Nelle ultime due settimane di ritiro, si tornerà gradualmente a un allenamento completo, compreso di partitella.. E se dovesse esserci una sospetta positività di un giocatore o di un membro dello staff, ci sarà l’isolamento e la sospensione dell’allenamento di gruppo, dopo ci sarà un nuovo screening.