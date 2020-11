Notte fonda in casa Lazio. Secondo quanto riportato dall'Ansa, saranno riprocessati già domani all’ospedale Moscati di Avellino i tamponi eseguiti dal centro Futura Diagnostica sui calciatori biancocelesti e acquisiti dalla Procura del capoluogo irpino nell’ambito del fascicolo aperto a carico del presidente del cda della struttura sanitaria irpina, Massimiliano Taccone, con le ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa.



ANALIZZATI I TAMPONI - Verranno analizzati i tamponi eseguiti venerdì alla vigilia della gara con la Juve, un centinaio circa. La procura ha nominato come proprio consulente tecnico la dottoressa Maria Landi, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Moscati di

Avellino, e intende fare luce sulla correttezza delle procedure eseguite.