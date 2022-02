#INTERPODCAST



Se volete sapere come arrivare preparati a #NapoliInter e superare l'ingiustizia dell'ultimo posto a @SanremoRai, questo è l'episodio giusto per voi!



Special gueast @Tananai5



Ascolta ora https://t.co/EF9zs51Ghw pic.twitter.com/BqUXvyCshh — Inter (@Inter) February 11, 2022

vinto da Mahmood e Blanco con "Brividi", ma il suo "" sta diventando un tormentone scalando le classifiche dei brani più ascoltati in Italia.Il cantautore milanese classe 1995 (che si esibirà live in concerto il 16 e il 23 maggio al Fabrique di Milano e il 18 maggio all'Atlantico di Roma) è stato ospite della puntata odierna di Interpodcast:- ha raccontato Tananai -, anche se ormai è un po' di tempo che va tutto fin troppo bene. Mio papà è sempre stato un grande tifoso interista, invece mia mamma era milanista come la mia fidanzata che ora sto convertendo"., vanno in coppia. Il mio ricordo più bello è il ritorno della semifinale di Champions League a Barcellona nell'anno del Triplete, con quell'incredibile. Quando andrò allo stadio?