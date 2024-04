Tananai si tatua la seconda stella con Cattelan, che duetta con Melissa Satta: 'Mio figlio Maddox Boateng gioca nell'Inter'

Nella puntata di "Stasera c'è Cattelan" andata in onda mercoledì in seconda serata su Rai Due, decidono di farsi insieme lo stesso tatuaggio: "La seconda stella dell'Inter, in anticipo su una cosa che non sappiamo neanche se succede. Se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, prima di prendersela con noi due, c'è un secco di altra gente: i giocatori, l'allenatore, le squadre avversarie...

A 8 giornate dalla fine del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan.- Nella stessa puntata c'è stata anche un'ospite tifosa rossonera: Melissa Satta. La showgirl, ex fidanzata di Vieri e Boateng, ha suonato al piano la canzone "Shallow" di Lady Gaga, duettando con Alessandro Cattelan e gli Street Clerks. Il testo è stato cambiato così: "Tutti pensano che le donne il calcio odiano, ma forse è un pregiudizio di noi maschietti alfa. Loro forse ne sanno anche più di noi. Basta coi cliché, non ti azzardare, io ci capisco sai. Questa è la porta, questo è il pallone e questo è Mudingayi. Questo è un fallo, fallo. Questo è giallo, fallo da giallo. Questo è fallo, fallo e qui non è fallo mai (con le immagini dell'ostruzione di Iuliano su Ronaldo in Juve-Inter del 1998, ndr). Gol, gol, gol, gol. Questo è partito in fuorigioco, basta guardarlo al Var. Questo è un corner, questo è un rigore e questa è l'AZ Alkmaar. Questo è fallo, fallo. Questo è giallo, fallo da giallo. Questo è fallo, fallo e qui non è fallo mai (con le immagini del gol fantasma di Muntari in Milan-Juve del 2012, ndr)".

- Poi la stessa Melissa Satta ha raccontato nel corso dell'intervista:Ha scelto lui, perché il campo è più vicino a casa. Gli ho detto di non affezionarsi troppo perché i calciatori cambiano tante squadre, come ha fatto suo papà. E' bravo, gioca punta ed è super tecnico. Ci hanno dato un regolamento per i genitori: non insultate, non dite le parolacce, non usate le trombette. Personalmente non mi hanno mai insultato, ma ho assistito a delle scene allucinanti. Tipo un nonno che, attaccato alla rete, gridava di gambizzare e uccidere un bambino, hanno solo 9 anni... Quello che si vede allo stadio è niente in confronto".