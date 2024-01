Tanganga: niente Italia, ecco dove va

Nonostante i rumors estivi sembra non essere in Italia, almeno per il momento, il futuro di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham rientrato dal prestito in Germania all'Augusta. Infatti secondo quanto riporta Sky Sports UK il difensore classe 1999 sarebbe prossimo al trasferimento in prestito al Millwall per il resto della stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2025.