Il Tribunale di Milano ha assolto Paolo Scaroni: l'ex ad di Eni e ora presidente del Milan era uno degli imputati per corruzione per il caso di presunte tangenti pagate all'ex ministro dell'Energia algerino e al suo entourage in cambio di appalti per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi. Assolti anche l'azienda stessa Eni e il manager Antonio Vella: per Scaroni il Pm di Milano aveva chiesto una condanna a 6 anni e 4 mesi, 5 anni e 4 mesi per Vella e 900mila euro di sanzione per Eni. Condannati invece i vertici Saipem: 4 anni e 9 mesi all'ex presidente e ad Pietro Tali, stessa sanzione per il direttore operativo di Saipem in algeria Pietro Varone, 4 anni e 1 mese all'ex direttore finanziario (poi Eni); 5 anni e 5 mesi a Farid Bedjaoui, 4 anni e 1 mese a Samyr Ouraied e a Omar Habour.