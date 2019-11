Muamer Tankovic esce allo scoperto e conferma il suo imminente passaggio al Genoa.



L'attaccante svedese del Hammarby è stato intervistato da Expressen.se al termine della sfida vinta ieri sera dalla sua nazionale con le Faer-Oer. Interpellato sul proprio futuro il 24enne non ha usato giri di parole, ammettendo l'esistenza di una trattativa che alla riapertura del mercato dovrebbe portarlo nella Genova rossoblù: "C’è un grande interesse da parte loro. Hanno preso informazioni con l’Hammarby e hanno fatto un’offerta. Come mi vedo al Genoa? Bene. Vedono un potenziale in me e un futuro, è un club che vuole davvero investire molto su di me. È bello".



Tankovic ha inoltre ammesso che prima dell'interesse del Grifone il suo compagno di nazionale Albin Ekdal ha provato a convincerlo a trasferirsi alla Sampdoria: "Con Ekdal c'è stata qualche discussione, ma a dire il vero non ho approfondito troppo"