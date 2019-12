Santa Lucia non è una ricorrenza qualunque soprattutto in gran parte del territorio italiano. Sì perché oggi, il 13 dicembre, in tante parti dello stivale si festeggia una festa che può essere addirittura più importante del Natale. In queste zone era proprio Santa Lucia e non Babbo Natale a portare regali e dolciumi ai bambini e la tradizione è rimasta consolidata anche nei giorni nostri.



E sfruttando l'occasione il popolo del web ha voluto celebrare una Lucia meno nobile, ma diventata presto celebre nel corso degli ultimi anni per aver regalato tormentoni come #Escile o #Mozzarellone. Si tratta di Lucia Javorcekova, modella slovena che è stata letteralmente subissata di auguri per il suo onomastico.



"Il mio instagram sta esplodendo". Pronta la risposta di Lucia e il nuovo regalo in cambio ai suoi fan: una foto vedo-non vedo super sexy che ha fatto esplodere il web e che noi vi mostriamo nella nostra gallery insieme alle altre, una più hot dell'altra.