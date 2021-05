Questo weekend sarà quello che con ogni probabilità risulterà decisivo per l’assegnazione della. A quattro giornate dalla fine di uno dei campionati più entusiasmanti di sempre,le tre grandi di Spagna si ritrovano separate da due soli punti. In attesa di Real Madrid-Siviglia di domenica sera, alle 16.15. Arrivato nel 2019 per 120 milioni,. Domani ha la sua grande occasione per dimostrare di meritarsi la conferma nella squadra dei suoi sogni, da ex, contro il club e l’allenatore che lo hanno reso grande.Quando il Barcellona versa l'intero importo della clausola rescissoria,. In Catalogna, però, tutto parte con il piede sbagliato., lo aveva espressamente chiesto a Bartomeu, che glielo aveva promesso.. Alla prima partita ufficiale, il Trofeo Gamper dell’8 agosto, aveva messo da subito in chiaro le cose, negandogli il saluto.. A novembre il suo ex agente se ne esce con delle dichiarazioni poco lusinghiere su Messi, il quale risponde seccato. Le cose non migliorano con l’elezione di Laporta a marzo: il club ha bisogno di tanti soldi per poter risanare parte dei debiti ed operare sul mercato e Griezmann è uno dei principali indiziati al sacrificio.: all’Atlético per Joao Felix, alla Juve per Dybala, al PSG insieme a Dembélé per Neymar, tutte destinazioni importanti, ma nessuna è il Barcellona. Lui non ne vuole sapere di abbandonare il club dei suoi sogni e presto le cose cambieranno.L'apparente flop di Griezmann al Barcellona è stato uno degli avvenimenti calcistici più inspiegabili degli ultimi anni, ma, ripercorrendo la sua carriera a ritroso, potremmo trovare una chiave di lettura., ci mette un po’ di tempo a carburare, ma poi non si ferma più. Nel, ad esempio, arriva, una cifra altissima ai tempi. Ci mette un po’ ad entrare negli schemi di Simeone ee di giocatore non adatto a quei palcoscenici. Alla decima giornata fa doppietta contro il Cordoba, poi solo un gol nelle successive cinque., per lui, cresciuto nella Real Sociedad, come un derby: il 21 dicembre faa San Mamés. Da lì. Lo stesso vale per la precedente esperienza allaReal Sociedad: 14 gol nelle prime due stagioni in Liga, poi 10 nella terza. All’ultima ne fa 16, giocando da esterno. È così persino in nazionale: 7 gol nelle prime 26 presenze in nazionale maggiore, prima di esplodere ad Euro 2016, trascinando la Francia in finale con 6 gol e 2 assist. Se ci pensiamo, infine, anche la sua carriera nelle giovanili ha avuto una parabola simile: ci ha messo tanti anni e ha subito tanti rifiuti prima di trovare una squadra, la Real Sociedad, disposta a puntare sul suo gracile talento.Torniamo al presente.. Dopo il Clasico perso per 2-1 in cui ha giocato solo 45 minuti senza combinare granché, c’è la pausa nazionali. Al rientro,. Segna e il Barça vince il suo primo trofeo stagionale.. Dopo la vittoria contro il Valencia nell’ultima di campionato, non si è più parlato della sua partenza. Nonostante questo,(altro grande amico di Messi)Ora,(per tornare alla metafora automobilistica). Potrebbe essere ceduto e fare le fortune di un altro club, a patto che lì sappiano aspettarlo, ma il suo sogno è quello di vincere con il Barça. A trent’anni, quella di oggi ha tutta l’aria di esseredi Simeone. Tra l’altro, lui e i colchoneros non si erano nemmeno lasciati benissimo…