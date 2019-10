Buon compleanno, Diego! Maradona compie oggi 59 anni e tutto il mondo del calcio non può che celebrare una volta di più la grandezza di quello che per molti è stato il più grande giocatore della storia. Oggi fa l'allenatore, accettando la sfida di provare a salvare il Gimnasia La Plata, per la cui tifoseria e per i suoi stessi giocatori è già idolo indiscusso. Ma nella sua Argentina El Pibe è un'icona per tutti quanti, anche per il Newell's Old Boys, la penultima squadra della sua carriera da calciatore, che in occasione del suo ritorno a Rosario lo ha omaggiato con un regalo molto particolare.





Invece che accomodarsi sulla tradizionale panchina, Maradona ha preso posto su un trono, sistemato a bordo del campo per consentirgli di assistere alla partita in condizioni più confortevoli. Passano gli anni ma il mito non passa mai di moda: tanti auguri Diego!