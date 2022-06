Zinedine Zidane compie oggi 50 anni. Mezzo secolo per uno dei calciatori francesi più forti di sempre, oggi allenatore, che ha legato il suo nome a Juventus e Real Madrid contribuendo a costruirne, a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila, la leggenda. Una carriera da calciatore costellata di trofei, per non estendere lo spettro a quella da allenatore che si è dimostrata fin da subito altrettanto faconda. Noi, nel celebrare la festa di Zizou, vi proponiamo le istantanee di alcuni dei suoi momenti più scintillanti sul campo.



Scorri verso il basso per vedere la nostra gallery su Zidane