Tanti club italiani su Zaniolo. Fiorentina in pole

38 minuti fa



"Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava così Antonello Venditti e possiamo prendere in prestito la sua 'Amici mai' e declinarla in salsa viola. Eh già, perché Nicolò Zaniolo, prima di farsi notare all'Inter a esplodere successivamente alla Roma, ha passato diverse stagioni nelle selezioni giovanili della Fiorentina. E chissà che il suo nome non possa diventare spendibile per i viola già a partire dalla prossima stagione.



OPERAZIONE - In questo momento infortunato, Zaniolo si opererà domani e, dopo l'esperienza non fortunatissima in prestito all'Aston Villa dal Galatasaray, è pronto a rientrare in Turchia. Tuttavia, le voci sul suo futuro si rincorrono senza sosta e la Fiorentina, spesso accostata proprio all'ex Roma, potrebbe essere una soluzione possibile come prossima destinazione. A darne notizia sono i colleghi di Sky che spiegano come il classe '99 sia seguito con interesse da diversi club italiani ma come, di fatto, ci sia in pole proprio la Fiorentina. Situazione certamente da monitorare