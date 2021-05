IL TABELLINO

Il Milan che ha battuto il Benevento, squadra viva e pronta alla volata finale per la salvezza,. Questo è stato anche stavolta l’unico difetto della sua gara, ha costruito 11 nitide occasioni da rete e ne ha realizzate solo due. Troppi sbagli in zona-gol di Ibrahimovic, ma anche grandissime parate di Montipò.. Nonostante la sconfitta possiamo dire lo stesso del Benevento, squadra viva, determinata e sorretta da una buona condizione fisica. La salvezza della squadra di Inzaghi passerà dallo scontro diretto in casa col Cagliari. Perdere a San Siro contro il Milan ci sta, eccome, ma. Ma il Benevento ha fatto capire subito che quella rete non l’avrebbe piegato e tanto meno l’avrebbe spinto a una resa rapida. E lo ha dimostrato 5 minuti più tardi, con un’occasione (assist stupendo con un lancio di esterno di Viola) non sfruttata da Lapadula. La partita è andata avanti così, ad alta velocità e intensità, fino al 45', con pericoli per Donnarumma, ma soprattutto per Montipò, diventato protagonista già nel primo tempo con tre parate fantastiche e decisive su Leao, Hernandez e Ibrahimovic., più coinvolto di altre volte nella fase difensiva, così da sostenere Hernandez e da assisterlo quando il terzino avanzava. Era un Milan molto vicino a quello dei suoi giorni migliori., allargando sconsolato le braccia quando non gli arrivava la palla buona. Quando poi Kessie, Calhanoglu, Saelemaekers e infine Hernandez gliel’hanno messa su un piatto d’argento,. Ha pure discusso con Calhanoglu che a fine primo tempo forse se n’è ricordato: "Con Ibra o senza, siamo uguali, magari con lui c’è più esperienza".La squadra di Pippo Inzaghi ha cercato a lungo il pareggio, guidata da Viola e sostenuta dai muscoli di Dabo, ha giocato con coraggio, già nei primi 45' è arrivata tre volte al conclusione nello specchio, con Ionita, Viola (direttamente da calcio d’angolo) e Depaoli (deviazione determinante in area piccola di Hernandez). Il Benevento ha chiesto, con qualche ragione, il secondo giallo per Bennacer per un fallo su Dabo, ma Calvarese l’ha graziato. Così Pioli nell’intervallo lo ha lasciato negli spogliatoi e lo ha sostituito con Tonali. Perdere un uomo, con un Benevento così in partita, non era proprio il caso., due volte su Ibrahimovic, poi hanno sbagliato misura Calhanoglu e Saelemaekers. Montipò sarebbe stato decisivo anche nell’azione del 2-0 rossonero, respingendo un’altra conclusione a botta sicura dello svedese, solo che nessun difensore sulla ribattuta ha marcatoche ha ricacciato la palla in rete. Nell’occasione, Ibra era tenuto in gioco da Barba.E’ vero che il protagonista era Montipò, capace di evitare almeno 5 gol, ma va detto che il Benevento, pur lasciando troppi spazi, stava continuando ad attaccare giocando con personalità e facendosi pericoloso con Dabo, Iago Falque, Lapadula e poi Roberto Insigne che aveva preso il posto di Iago Falque, un cambio offensivo per Inzaghi.Marcatori: 5' pt Calhanoglu (Mil), 16' st Hernandez (Mil)5' pt Saelemaekers (Mi)G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández (dal 29' st Calabria); Bennacer (dal 1' st Tonali), Kessie; Saelemaekers (dal 29' st Castillejo), Çalhanoğlu (dal 40' st Diaz), Leão (dal 29' st Rebic); Ibrahimović. A disp.: Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kjær, Kalulu; Krunić, Meïte, Tonali; Castillejo, Hauge, Díaz; Rebić. All.: Pioli.Montipò ; Depaoli , Glik, Caldirola, Barba ; Dabo (dal 40' st'’ Tello sv), Viola , Ionita ; Iago Falque (dal 19' st Insigne ), Improta 6 (dal 31' st Caprari ); Lapadula 6 (dal 31' st Gaich ). All. F. Inzaghi