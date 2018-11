L'espulsione contro la Juventus vale il Tapiro d'oro per Gonzalo Higuain. Raggiunto a Milanello dall'inviato di 'Striscia la notizia' (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli, l'attaccante del Milan ha provato a spiegare quanto accaduto con l'arbitro Mazzoleni: "E' successo così... sono una persona con questo carattere".



PUNIZIONE - Nessuna punizione per il Pipita, che racconta: "Frustate da Gattuso? No, ma sono molto felice di aver ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso".



PORTA FORTUNA - Un altro Tapiro d'oro per l'argentino dopo quello ricevuto alla Juve, ma non è un problema: "A Torino, è stato divertente e ho iniziato a fare gol...".