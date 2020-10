Un avvio di stagione poco positivo: l'inizio di campionato della Juve ha deluso, con tre pareggi consecutivi contro Roma, Crotone e Verona, oltre al ko in Champions contro il Barcellona. Parziali passi falsi che per Andrea Pirlo sono valsi il Tapiro d'Oro di Valerio Staffelli. Ai microfoni di Striscia La Notizia, il tecnico bianconero ha dichiarato: "Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso".