Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Francesco Totti (il settimo della sua carriera) in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv Sky “Speravo de morì prima” dedicata all’ex capitano della Roma. «La serie mi è piaciuta molto poco: l’attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono», aveva dichiarato il 30 marzo Cassano sempre a Staffelli (vai al video).



LA RISPOSTA DI TOTTI - L'ex capitano, intercettato a Roma, ha replicato: «Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene». L’ex capitano della Roma nega anche che, come invece dichiarato da Cassano, spesso andavano direttamente a Trigoria dopo le notti brave. «Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo». Meglio la moglie Ilary o l’attrice che l’ha interpretata? «Greta (Scarano, ndr) è una bella ragazza, ma non c’è gara».

Infine, Totti, che ha ammesso di sentire la mancanza del calcio giocato, ha commentato anche le minacce e gli insulti ricevuti sui social da Gianmarco Tognazzi, l’attore che nella serie ha interpretato Luciano Spalletti. «Mi dispiace. Penso che Gianmarco abbia interpretato benissimo Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato».