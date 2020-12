Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile della Roma ed ex difensore attacca il club giallorosso. Questo il suo pensiero espresso sulle frequenze di Teleradiostereo sulla creazione di una squadra B, finora messo in pratica solo dalla Juventus: "La squadra Under 23 era un progetto che alla Roma interessava, aveva tutte le risorse tecniche per poterlo fare ma in questo momento, con queste regole, non era percorribile. Rischiavi di spendere quasi 10 milioni di euro col rischio altissimo di retrocedere. L'unica cosa che rimprovero alla Roma è stato inventare una scusa, è stato poco elegante per giustificare un cambio legittimo, darmi delle responsabilità di alcuni contratti importanti ma che naturalmente non ho fatto io, non è competenza di un responsabile fare i contratti. Questa è l'unica cosa che mi è dispiaciuta".