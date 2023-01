Massimo Tarantino riparte da Siena. L'ex terzino sinistro di Napoli, Inter e Bologna è il nuovo direttore sportivo del club toscano in Serie C. Il presidente Emiliano Montanari ha affidato l'incarico di nuovo direttore generale a Ernesto Salvini.



‍Tarantino, responsabile dell'area tecnica della Spal nella scorsa stagione, a fine ottobre salì agli onori della cronaca per aver fermato l'aggressore al centro commerciale di Assago, che uccise un dipendente del supermercato (Luis Fernando Ruggieri, 47 anni) e accoltellò il 29enne difensore spagnolo Pablo Marì del Monza.