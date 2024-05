Taranto-Vicenza: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Taranto-Vicenza in diretta su NOW TV

Ildi Eziolino Capuano vuole continuare a sognare. Per farlo, dopo aver eliminato nell'ordine Latina e Picerno, nel primo turno della fase nazionale deii pugliesi dovranno superare l'ostacoloI biancorossi sono al loro esordio nella poule promozione, grazie al terzo posto ottenuto nel Girone A che ha consentito ai veneti di evitare la fase gironi. Taranto-Vicenza si gioca martedì 14 maggio alle 20:30 allo 'Iacovone', con ritorno previsto a campi invertiti (ossia al 'Menti') sabato 18 maggio.Taranto-Vicenza andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e sarà visibile in streaming su NOW e Sky Go.