Marco Tardelli, ex centrocampista di Inter e Juventus, campione del mondo nel 1982, commenta, dagli studi della Domenica Sportiva, l'atteggiamento di Lorenzo Insigne dopo il gol dell'1-2 di Milik nel ko del Napoli coi nerazzurri: "Ma avete visto cosa ha fatto Insigne subito dopo il gol dell’1-2 di Milik? Subito dopo il gol che poteva aprire la rimonta non ha esultato, né è andato vicino ai compagni. Camminava da solo sconsolato, è una cosa molto strana".



LA RISPOSTA - La risposta di Marco Insigne, fratello del capitano dei partenopei, è arrivata poco dopo su Instagram: "Signor Tardelli, sul gol di Milik quando Lorenzo è corso per prendere la palla dalle mani di Handanovic, cosa stavi guardando? Uomini e Donne?".