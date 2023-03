Duro attacco di Marco Tardelli a Paul Pogba, assente per infortunio in Juventus-Sampdoria. L'ex centrocampista bianconero, intervenuto a 90° Minuto, ha commentato il caso: "Non so se sia vero che si è fatto male, ma oggi Pogba è quello che dà più problemi alla Juve. Spero che i bianconeri riescano a migliorarsi coi giovani, lo faranno sicuramente se danno loro fiducia".