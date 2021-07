Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Nazionale, Marco Tardelli, esprime la propria opinione sulla finale tra Italia e Inghilterra.



Come si sarebbe trovato Tardelli a giocare con Jorginho e Verratti?

«Si sarebbero trovati bene anche loro... Ma la differenza la fa Barella, anche un po’ stanco: ha giocato molto e non si è mai tirato indietro. Comunque la partita si vince lì, a centrocampo».



Come si mette in difficoltà questa Inghilterra?

«Facendo il nostro possesso palla. Veloce, però, non il possesso che fa la Spagna: ci ha messo in difficoltà, ma non è il nostro. Noi lo facciamo in un altro modo».



E loro come ci possono mettere in difficoltà?

«Sulle fasce: laterali difensivi forti, davanti Saka e Sterling che sono pericoli continui. E poi Kane: come si è visto con la Danimarca, sa come togliere punti di riferimento ai difensori».