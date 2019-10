Marco Tardelli non si sbilancia in vista di Inter-Juve, big match di domenica sera: ​"Per prima cosa io darei il bentornato al Derby d’Italia - le sue parole a Il Giorno -. Per troppi anni, rivalità storica a parte, fra Juve e Inter non c’è stato equilibrio, i bianconeri erano decisamente superiori. Stavolta è diverso… Comunque domenica non si decide il campionato. In palio c’è solo un po’ di autostima. Nel senso che l’Inter sta crescendo e lo ha dimostrato anche nella notte sfortunata di Barcellona, dove avrebbe meritato almeno il pareggio. La Juve è la Juve, viene da otto scudetti di fila, non sta patendo il cambio di allenatore e se vince a San Siro marca il territorio. Prontostico? Dieci euro sul pareggio".