L'ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se la Juve esce agli ottavi di Champions League contro il Lione è un vero dramma sportivo per tutti, non solo per Sarri. Però sarebbe sciocco cambiare allenatore, Sarri ha vinto lo scudetto con una squadra non fatta per lui e merita una seconda possibilità".



"Pirlo era un allenatore anche in campo, il regista della mia Under 21. Può fare il tecnico ad alto livello, ma non deve rischiare. Può darsi che il tempo di una grande panchina arrivi prima del previsto, e in caso la Juve sarebbe una squadra ideale, che 'protegge'. Ma non so se questo sarebbe il momento per cominciare".



"Zaniolo, Tonali, Locatelli, Milik, Zapata: chi comprerei subito? D'istinto dico Zaniolo. Ma se ci penso bene Tonali sarebbe importantissimo per la mediana juventina. Zaniolo è un fenomeno che vedo in ogni ruolo, esterno d’attacco, mezzala, importante non vincolarlo in troppi schemi: ha forza, fantasia e deve godere di libertà. Per fortuna è rimasto Dybala, il migliore: venderlo sarebbe stato un errore grave".