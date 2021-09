Anche il campione del Mondo con l'Italia nel1982, Marco Tardelli, ha parlato della vena realizzativa appannata di Ciro Immobile con l'Italia. Ecco come si è espresso sul bomber della Lazio a Il Messaggero: "Qualche problema davanti c'è, inutile negarlo. Immobile non riesce a essere lo stesso che vediamo con la Lazio. In serie A segna in ogni partita, a livello internazionale gli manca probabilmente qualcosa. La situazione è da studiare. Bisogna capire che cosa gli succede in azzurro. Una soluzione va trovata. Ci penserà Mancini".