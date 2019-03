Tare allunga le mani sulla Bundesliga. Nel mirino quello che, per tecnica e fisico, potrebbe essere il nuovo Milinkovic Savic. La Lazio segue con attenzione Marko Grujic, centrocampista dell'Hertha Berlino in prestito dal Liverpool. Il club biancoceleste sta seguendo l'evoluzione del centrocampista in Bundesliga. Le sue prestazioni gli stanno facendo guadagnare la stima di staff e addetti ai lavori. L'ungherese Pál Dárdai, attualmente allenatore del club berlinese, di recente ha speso parole al miele nei suoi confronti: "Sono all'Herta da 22 anni, e non se ne voglia nessuno, ma non ho mai visto un centrocampista più forte in questo club". Nel mese di febbraio Grujic è stato nominato "Rookie of the Month", grazie alle sue prestazioni impressionanti sul terreno di gioco. E Tare, che in Germania ha tantissimi amici, ha sentito parlare benissimo di lui, e da tempo lo tiene sotto osservazione.

SCENARIO LAZIO - Tare deve svecchiare la mediana: a centrocampo Parolo a 34 anni è ancora in grado di garantire ottime prestazioni, ma la carta d'identità non è più dalla sua parte, lo stesso Lucas Leiva ha già compiuto 32 anni. Se su Cataldi, classe '94, si sono riaccesi i riflettori dopo la rete al derby di Roma, per il resto non ci sono alternative in grado di aiutare mister Inzaghi nelle scelte. O se ci sono, non sono considerate: Milan Badelj ha offerto alcune buone prestazioni, condite da un gol a Genova, ma non ha mai convinto l'allenatore biancoceleste, tanto da chiedere la cessione a gennaio. L'altro neo-acquisto, Valon Berisha, è quasi un caso: fino ad ora ha convinto poco o nulla, è stato fermo ai box per varie noie muscolari e non è riuscito ad imporsi. Anche lui a gennaio non era del tutto convinto di rimanere in casa Lazio. Urgono rinforzi, per questo Igli Tare si guarda intorno. E Milinkovic-Savic? La sua situazione resta in bilico, al Milan piace molto, la Lazio non sarebbe più così irremovibile. Il livello delle sue prestazioni sta decollando, se dovesse arrivare una maxi-offerta verrebbe valutata con attenzione.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Grujic è in bilico. Il "The Mirror" suggerisce a Klopp di pensare seriamente al suo ritorno alla base in estate, per cercare di supplire alla tragica assenza di geometrie della mediana dei Reds. La soluzione interna sarebbe gradita alla stampa britannica, ma le prestazioni di Grujic hanno acceso i riflettori del calciomercato su di lui. Il Bayern Monaco vorrebbe portarlo in Baviera e farlo rimanere in Germania, approfittando dell'ottima esperienza maturata in Bundesliga. La Lazio ci pensa: Grujic è un profilo che piace, ma è legato a due variabili fondamentali. Che potrebbero far cambiare tutte le strategie: l'ingresso in Champions, e la cessione di Milinkovic-Savic.