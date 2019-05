Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Lazio Stile Channel per commentare la finale di Coppa Italia tre Atalanta e Lazio, vinta per 2-0 dai biancocelesti.



"E' stato un anno difficile con alti e bassi, abbiamo perso la battaglia per la Champions League ma un trofeo rimane nella storia. Dedico il successo a tutti i tifosi laziali e a tutta la nostra gente".